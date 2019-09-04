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Україна виступила за повернення російської сторони до СЦКК

Україна виступила за повернення російської сторони до СЦКК

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Українська сторона в рамках засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі поставила питання щодо повернення російської сторони до Спільного центру з контролю та координації сторін (СЦКК). Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.

"Минулі два тижні позначилися збільшенням кількості порушень режиму тиші з боку НЗФ ОРДЛО, в тому числі із застосуванням зброї, забороненої Мінськими домовленостями. Тому в рамках засідання ТКГ українська сторона поставила питання щодо повернення російської сторони до Спільного центру з контролю та координації сторін. Цей двосторонній українсько-російський механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню доцільно відновити", - написала Оліфер.

Нагадаємо, у 2018 році російська сторона відкликала своїх представників зі Спільного центру з контролю і координації. Таке рішення в Росії пояснили тим, що українська сторона робила перешкоди для роботи російської СЦКК і створювала "напружену морально-психологічну обстановку".

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