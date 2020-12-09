Україна висловила протест РФ щодо так званої приватизації "Масандри"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із запланованою так званою "приватизацією" Державного концерну "Національне виробничо-аграрне об’єднання Масандра" на території тимчасово окупованого Росією Криму. Про це йдеться в коментарі, оприлюдненому на сайті МЗС України, передає УНН.
“Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із запланованою так званою "приватизацією" Державного концерну "Національне виробничо-аграрне об’єднання Масандра", який належить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України”, - йдеться в коментарі.
Дипломати підкреслюють, що російська сторона вчергове порушує норми міжнародного гуманітарного права, згідно з яким не має допускатися державою-окупантом націоналізація чи подальша "приватизація" майна.
Отже, нагадують в МЗС, будь-яке відчуження майна українського Державного концерну "Масандра" є злочином.
Крім того, зазначили дипломати, правоохоронними органами України здійснюється кримінальне провадження щодо факту незаконної націоналізації концерну "Масандра" окупаційною владою.
Відповідно до Указу Президента України від 15 травня 2017 року щодо експропрійованого російською окупаційною адміністрацією підприємства "Масандра" були запроваджені обмежувальні заходи (санкції), дію яких було подовжено до червня 2021 року.
“Закликаємо міжнародне співтовариство не брати участі у так званій "приватизації" та утримуватись від будь-яких форм співпраці із незаконно націоналізованим Російською Федерацією концерном до моменту повернення його в управління Уряду України”, - наголосили в Міністерстві.
Нагадаємо, напередодні віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що спроби передати підприємство “Масандра” у приватні руки є продовженням злочину, а всі, хто намагатиметься купити "Масандру", стануть порушниками українського законодавства.
Як повідомляв УНН, під час заочного голосування 14 жовтня "депутати" підконтрольного Росії так званого парламенту окупованого Криму погодили проведення "приватизації" Виробничо-аграрного об'єднання "Масандра" до кінця цього року.