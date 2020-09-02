Україна відправляє до Анкари торгпреда для обговорення питання тарифів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Торговий представник України та заступник голови Мінекономіки Тарас Качка відвідає Анкару для комплексних консультацій з питань торгівлі між країнами, зокрема, і тарифів для українських товарів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
“Україна і Туреччина мають тісні економічні зв’язки та активний двосторонній діалог. Сьогодні наша мета — перезавантажити довготривалі переговори і віднайти взаємовигідне рішення для укладання Угоди про вільну торгівлю. Переконаний, це дасть поштовх до реалізації нашої амбітної цілі — збільшення торговельного обороту до 10 млрд дол. США”, — зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко за підсумками телефонної розмови з міністром торгівлі Туреччини Рухсаром Пекджаном.
Одним з важливих питань під час розмови, як вказано, стало обговорення підняття тарифів Туреччиною в межах її можливостей в СОТ та як це негативно впливає на українські компанії. Сторони погодились, що один з варіантів врегулювання ситуації є спільне напрацювання оптимальної тарифної пропозиції та укладення Угоди про вільну торгівлю.
"28 серпня турецька сторона вже направила оновлену тарифну пропозицію щодо доступу на ринок Туреччини для українських товарів. Однак, українські виробники стикаються з численними обмежувальними заходами, запровадженими турецькою стороною з початку цього року. У зв’язку з цим, міністри обох країн домовилися, що найближчим часом Торговий представник України та заступник міністра Тарас Качка відвідає Анкару для комплексних консультацій з переговірником з турецького боку", - йдеться у повідомленні.
Міністри також домовились провести особисті офіційні переговори для знаходження комплексного рішення проблем двосторонньої торгівлі у рамках майбутньої ЗВТ.
Раніше Качка обговорив питання взаємовигідного стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною.