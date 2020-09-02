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Украина отправляет в Анкару торгпреда для обсуждения вопроса тарифов

Киев • УНН

 • 12379 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Торговый представитель Украины и заместитель главы Минэкономики Тарас Качка посетит Анкару для комплексных консультаций по вопросам торговли между странами, в том числе и тарифов для украинских товаров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Украина отправляет в Анкару торгпреда для обсуждения вопроса тарифов

"Украина и Турция имеют тесные экономические связи и активный двусторонний диалог. Сегодня наша цель - перезагрузить долговременные переговоры и найти взаимовыгодное решение для заключения Соглашения о свободной торговле. Убежден, это даст толчок к реализации нашей амбициозной цели - увеличению торгового оборота в 10 млрд долл. США", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко по итогам телефонного разговора с министром торговли Турции Рухсаром Пекджаном.

Одним из важных вопросов во время разговора, как указано, стало обсуждение повышения тарифов Турцией в пределах ее возможностей в ВТО и как это негативно влияет на украинские компании. Стороны согласились, что один из вариантов урегулирования ситуации является совместная выработка оптимального тарифного предложения и заключения Соглашения о свободной торговле.

"28 августа турецкая сторона уже направила обновленное тарифное предложение по доступу на рынок Турции для украинских товаров. Однако, украинские производители сталкиваются с многочисленными ограничительными мерами, введенными турецкой стороной с начала этого года. В связи с этим, министры обеих стран договорились, что в ближайшее время Торговый представитель Украины и заместитель министра Тарас Качка посетит Анкару для комплексных консультаций с переговорщиком с турецкой стороны", - говорится в сообщении.

Министры также договорились провести личные официальные переговоры для нахождения комплексного решения проблем двусторонней торговли в рамках будущего ССТ.

Ранее Качка обсудил вопросы взаимовыгодного стратегического партнерства между Украиной и Турцией.

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