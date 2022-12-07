Україна відправила "зерновим коридором" вже 13,2 млн тонн продовольства
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Україна відправила на експорт "зерновим коридором" Чорним морем вже 13,2 млн тонн продовольства, ще 4 судна вийшли з портів Великої Одеси, повідомили у Мінінфраструктури, пише УНН.
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"З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 529 суден, які експортували 13,2 млн тонн українського продовольства до країн Африки, Азії та Європи", - вказали відомстві.
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Так, з портів Великої Одеси вийшли 4 судна з 149,3 тис. тонн агропродукції для Азії та Європи. Серед них балкер SUGAR з 37,5 тис. тонн олії для Індії.
Наразі, за повідомленням, у портах Великої Одеси під обробкою 20 суден. На них завантажують 613,2 тис. тонн української агропродукції.
"По «зерновому коридору» рухаються 3 судна під завантаження 162,4 тис. тонн агропродукції", - додали у міністерстві.
Нагадаємо
Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.
Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зернових. Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.
Угоду у листопаді продовжили на 120 днів.