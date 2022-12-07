Украина отправила "зерновым коридором" уже 13,2 млн тонн продовольствия

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"С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 529 судов, экспортировавших 13,2 млн тонн украинского продовольствия в страны Африки, Азии и Европы", - указали ведомстве.

Детали

Так, из портов Большой Одессы вышли еще 4 судна с 149,3 тыс. тонн агропродукции для Азии и Европы. В их числе балкер SUGAR с 37,5 тыс. тонн масла для Индии.

По сообщениям, в портах Большой Одессы обрабатываются 20 судов. На них загружается 613,2 тыс. тонн украинской агропродукции.

"По «зерновому коридору» двигаются 3 судна под загрузку 162,4 тыс. тонн агропродукции", - добавили в министерстве.

Напомним

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках сделки вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под погрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.

Соглашение в ноябре продлили на 120 дней.