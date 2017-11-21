Україна відкликала радника посольства України, який у Білорусі став персоною нон грата

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Україна на прохання Білорусі відкликала з Мінська радника посольства України Ігоря Скворцова, якого звинуватили в роботі на українську розвідку та кураторстві затриманого журналіста Павла Шаройка. Про це повідомив посол України в Білорусі Ігор Кизим, передає УНН з посиланням TUT.BY.

За словами посла, Скворцов покинув Білорусь після 25 жовтня, але конкретну дату не уточнив.

Крім того Кизим наголосив на відсутності фото- та відеодоказів розвідувальної діяльності Шаройка.

"Я уважно ознайомився з матеріалами брифінгу, проведеного КДБ. У мене виникає кілька питань. Що за агентурна мережа? Чому повідомляється тільки про затримання Павла і неназваного білоруса? Якщо це мережа, то там повинно бути багато учасників", - цитує агентство посла.

Нагадаємо, українського журналіста Павла Шаройка у Білорусі звинуватили в шпигунстві, про що офіційно оголосив представник КДБ країни Дмитро Побяржін.

Як повідомляв УНН, в Білорусі заарештували власного кореспондента Українського радіо Павла Шаройко.

Українські Національні Новини

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