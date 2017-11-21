Украина отозвала советника посольства Украины, который в Беларуси стал персоной нон грата

По словам посла, Скворцов покинул Беларусь после 25 октября, но конкретную дату не уточнил.

Кроме того Кизим отметил отсутствие фото- и видеодоказательств разведывательной деятельности Шаройко.

"Я внимательно ознакомился с материалами брифинга, проведенного КГБ. У меня возникает несколько вопросов. Что за агентурная сеть? Почему сообщается только о задержании Павла и неназванного белоруса? Если это сеть, то там должно быть много участников", - цитирует агентство посла.

Напомним, украинского журналиста Павла Шаройко в Беларуси обвинили в шпионаже, о чем официально объявил представитель КГБ страны Дмитрий Побяржин.

Как сообщал УНН, в Беларуси арестовали собственного корреспондента Украинского радио Павла Шаройко.