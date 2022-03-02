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Україна віддаватиме полонених російських солдатів їхнім матерям, якщо ті приїдуть за ними до Києва - Геращенко

Україна віддаватиме полонених російських солдатів їхнім матерям, якщо ті приїдуть за ними до Києва - Геращенко

Київ • УНН

 • 312289 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Україна вирішила віддавати полонених російських солдатів їхнім матерям, якщо ті приїдуть за ними до Києва. Про це написав у Telegram радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, пише УНН.

Цитата

"Ухвалено рішення віддавати полонених російських солдатів їхнім матерям, якщо вони приїдуть за ними до України, до Києва", - написав Геращенко.

Деталі

За його словами, для того, щоб повернути свого сина з полону, необхідно:

1. Потрібно зателефонувати на номери телефону, вказані у листівці, для того, щоб дізнатися, перебуває Ваш син у полоні або загинув, необхідно зайти в телеграм-канал Вантаж 200.

Або зателефонувати на гарячу телефонну лінію Міністерства оборони України – "Повернись живим з України" на багатоканальні телефони.

+380894201860
+380894201861
+380894201862

Або написати на пошту: [email protected]

2. Потім, якщо Ви отримали підтвердження, що Ваш син перебуває у нас у полоні, мами російських солдатів мають дістатися до Києва.

"Після вторгнення фашистської армії Путіна та закриття повітряного простору, це можна зробити лише таким способом: Добирайтеся до Калінінграда чи Мінська. Звідти автобусами чи таксі до польського кордону. Потім через територію Польщі потрібно буде дістатися до КПП з Україною. Там Вас зустрінуть та супроводжують до Києва, де передадуть Вам Вашого сина", - написав радник міністра.

Раніше

Як писав УНН, в Україні запустили анонсовану раніше гарячу лінію для родичів солдатів-окупантів.

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