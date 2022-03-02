Украина будет отдавать пленных российских солдат их матерям, если те приедут за ними в Киев - Геращенко

Цитата

"Принято решение отдавать пленных российских солдат их матерям, если они приедут за ними в Украину, в Киев", - написал Геращенко.

Детали

По его словам, для того, чтобы вернуть своего сына из плена, необходимо:

1. Нужно позвонить на номера телефонов, указанные в листовке, для того, чтобы узнать, находится ли Ваш сын в плену или погиб, необходимо зайти в телеграм-канал Груз 200.

Или позвонить на горячую телефонную линию Министерства обороны Украины - "Вернись живым из Украины" на многоканальные телефоны.

+380894201860

+380894201861

+380894201862

Или написать на почту: [email protected]

2. Потом, если Вы получили подтверждение, что Ваш сын находится у нас в плену, мамы российских солдат должны добраться до Киева.

"После вторжения фашистской армии Путина и закрытия воздушного пространства, это можно сделать только таким способом: добирайтесь до Калининграда или Минска. Оттуда автобусами или такси до польской границы. Затем через территорию Польши нужно будет добраться до КПП с Украиной. Там вас встретят и сопровождают в Киев, где передадут вам вашего сына", - написал советник министра.

Ранее

Как писал УНН, в Украине запустили анонсированную ранее горячую линию для родственников солдат-оккупантов.