Україна віддала три ВВП за імпорт енергоресурсів - Домбровський

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“За 30 років нашої Незалежності, по відкритих базам даних, за скромними підрахунками ми заплатили за імпорт енергетичних ресурсів для української економіки понад 300 млрд доларів. А якщо взяти й ті джерела, які ми не знайшли, але які можна було якось інтегрувати, за нашими оцінками, це більш як 400 млрд доларів. Це означає, що фактично три ВВП України ми віддали нашим зовнішнім аля-партнерам”, — прокоментував він.

Домбровський вважає, що якби Україна була енергетично незалежною, в середньому близько 15 млрд дол. щороку залишалось би в економіці нашої країни.

“Якщо ми будемо мати одну із самих малоенергоефективних економік у світі, то нам конкурувати на зовнішніх ринках буде набагато складніше, майже неможливо. Понад 70% викидів CO2 вуглецю — це проблеми енергетики, брудної енергетики, використання вугілля, нафти, дизеля, бензину. Ми розуміємо, що ми не можемо існувати в системі брудної енергетики”, — заявив він.

Домбровський додає, що в МХП ставлять велику мету: до 2030 року стати вуглецево нейтральною компанією.

“Ключове рішення в тому, що ми хочемо мінімально використовувати енергетичні ресурси і зменшувати собівартість своєї продукції, бути конкурентними на зовнішньому ринку. Ми націлені на максимальне заміщення власним енергетичним ресурсом, яким є „зелена енергетика“. І в першу чергу, це модель циркулярної економіки, це робота з переробки наших відходів, це використання сонячної технології, біоенергетичних технологій, які сьогодні у нас працюють і дають можливість на 15-20% заміщати ті ресурси, які країна імпортує. І я є абсолютним оптимістом, що при всій проблемі ми зобов’язані дуже серйозно думати про власну модернізацію економіки”, — наголосив він.