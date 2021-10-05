Украина отдала три ВВП за импорт энергоресурсов - Домбровский

КИЕВ. 5 октября. УНН. Председатель правления союза Global 100RE Ukraine, президент ЧАО "МХП Эко Энерджи" Александр Домбровский заявил, что Украина за последние 30 лет потратила более 300 млрд долларов на импорт энергетических ресурсов, но сейчас важно работать над тем, чтобы как можно меньше снизить эти расходы путем внедрения энергетической независимости. Об этом шла речь во время дискуссии "Торговые войны: искусство защиты", передает УНН.