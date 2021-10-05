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Украина отдала три ВВП за импорт энергоресурсов - Домбровский

Украина отдала три ВВП за импорт энергоресурсов - Домбровский

Киев  •  УНН

 • 18770 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Председатель правления союза Global 100RE Ukraine, президент ЧАО "МХП Эко Энерджи" Александр Домбровский заявил, что Украина за последние 30 лет потратила более 300 млрд долларов на импорт энергетических ресурсов, но сейчас важно работать над тем, чтобы как можно меньше снизить эти расходы путем внедрения энергетической независимости. Об этом шла речь во время дискуссии "Торговые войны: искусство защиты", передает УНН.

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"За 30 лет нашей Независимости, по открытым базам данных, по скромным подсчетам, мы заплатили за импорт энергетических ресурсов для украинской экономики более 300 млрд долларов. А если взять и те источники, которые мы не нашли, но которые можно было как-то интегрировать, по нашим оценкам, это более 400 млрд долларов. Это означает, что фактически три ВВП Украины мы отдали нашим внешним аля-партнерам", - прокомментировал он.

Домбровский считает, что если бы Украина была энергетически независимой, в среднем около 15 млрд долл. ежегодно оставалось бы в экономике нашей страны.

"Если мы будем иметь одну из самых малоенергоефективних экономик в мире, то нам конкурировать на внешних рынках будет гораздо сложнее, почти невозможно. Более 70% выбросов CO2 углерода - это проблемы энергетики, грязной энергетики, использования угля, нефти, дизеля, бензина. Мы понимаем, что мы не можем существовать в системе грязной энергетики", - заявил он.

Домбровский добавляет, что в МХП ставят большую цель: к 2030 году стать углеродно нейтральной компанией.

"Ключевое решение в том, что мы хотим минимально использовать энергетические ресурсы и уменьшать себестоимость продукции, быть конкурентоспособными на внешнем рынке. Мы нацелены на максимальное замещение собственным энергетическим ресурсом, которым является "зеленая энергетика". И в первую очередь, это модель циркулярной экономики, это работа по переработке наших отходов, это использование солнечной технологии, биоэнергетических технологий, которые сегодня у нас работают и дают возможность на 15-20% замещать те ресурсы, которые страна импортирует. И я являюсь абсолютным оптимистом, что при всей проблеме мы обязаны очень серьезно думать о собственной модернизации экономики", - подчеркнул он.

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