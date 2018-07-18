Україна видала Туреччині журналіста, якого підозрюють в організації держперевороту в 2016 році
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Генеральна прокуратура України видала Туреччині Юсуфа Інана – журналіста, якого звинувачують в організації державного перевороту в 2016 році. Про це УНН повідомили в Генпрокуратурі.
"В ГПУ від Мін'юсту Туреччини у жовтні 2017 році надійшов запит на видачу Юсуфа Інана. У липні 2018 року вказаний запит було задоволено", - повідомили у ГПУ.
Нагадаємо, 16 липня співробітники Турецької національної контррозвідувальної організації доставили після обіду у неділю, 15 липня, з України в Туреччину ключового експерта організації FETО Фетхуллаха Гюлена, звинуваченого в організації спроби перевороту в 2016 році.
Як повідомляв УНН, 18 липня у країні скасували режим надзвичайного стану, який було введено після спроби перевороту 15 липня 2016 року.