Украина выдала Турции журналиста, которого подозревают в организации госпереворота в 2016 году

"В ГПУ от Минюста Турции в октябре 2017 году поступил запрос на выдачу Юсуфа Инана. В июле 2018 года указанный запрос был удовлетворен", - сообщили в ГПУ.

Напомним, 16 июля сотрудники Турецкой национальной контрразведывательной организации доставили после обеда в воскресенье, 15 июля, из Украины в Турцию ключевого эксперта организации FETО Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в организации попытки переворота в 2016 году.

Как сообщал УНН, 18 июня в стране отменили режим чрезвычайного положения, введенный после попытки переворота 15 июля 2016 года.