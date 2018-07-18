Украина выдала Турции журналиста, которого подозревают в организации госпереворота в 2016 году
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Генеральная прокуратура Украины выдала Турции Юсуфа Инана - журналиста, которого обвиняют в организации государственного переворота в 2016 году. Об этом сообщили УНН в Генпрокуратуре.
"В ГПУ от Минюста Турции в октябре 2017 году поступил запрос на выдачу Юсуфа Инана. В июле 2018 года указанный запрос был удовлетворен", - сообщили в ГПУ.
Напомним, 16 июля сотрудники Турецкой национальной контрразведывательной организации доставили после обеда в воскресенье, 15 июля, из Украины в Турцию ключевого эксперта организации FETО Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в организации попытки переворота в 2016 году.
Как сообщал УНН, 18 июня в стране отменили режим чрезвычайного положения, введенный после попытки переворота 15 июля 2016 года.