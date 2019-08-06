Україна виборола перше "золото" на домашньому ЧЄ зі стрибків у воду
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Український дует завоював першу нагороду для командної скарбнички в рамках чемпіонату Європи зі стрибків у воду, який триває в Києві, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Авторами завойованого "золота" в синхроні на 3-метровому трампліні стали Вікторія Кесар і Станіслав Оліферчик з результатом 297,69.
Наші спортсмени посіли перше місце, випередивши німців Лу Мессенберг/Тіна Пунзель на 3,6 бали, третіми стали швейцарці Мішель Хеймберг/Йонатан Суков.
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Відзначимо, що в рамках першого змагального дня був розіграний один комплект нагород. У командних стрибках українська збірна посіла п'яту сходинку, а "золото" дісталося Німеччині.
Додамо, що змагання у київському Центрі спорту "ЛІКО" триватимуть до 11 серпня.