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Україна виборола перше "золото" на домашньому ЧЄ зі стрибків у воду

Київ • УНН

 • 8524 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Український дует завоював першу нагороду для командної скарбнички в рамках чемпіонату Європи зі стрибків у воду, який триває в Києві, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

Авторами завойованого "золота" в синхроні на 3-метровому трампліні стали Вікторія Кесар і Станіслав Оліферчик з результатом 297,69.

Наші спортсмени посіли перше місце, випередивши німців Лу Мессенберг/Тіна Пунзель на 3,6 бали, третіми стали швейцарці Мішель Хеймберг/Йонатан Суков.

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Відзначимо, що в рамках першого змагального дня був розіграний один комплект нагород. У командних стрибках українська збірна посіла п'яту сходинку, а "золото" дісталося Німеччині.

Додамо, що змагання у київському Центрі спорту "ЛІКО" триватимуть до 11 серпня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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