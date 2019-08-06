Украина завоевала первое "золото" на домашнем ЧЕ по прыжкам в воду
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Украинский дуэт завоевал первую награду для командной копилки в рамках чемпионата Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Авторами завоеванного "золота" в синхроне на 3-метровом трамплине стали Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик с результатом 297,69.
Наши спортсмены заняли первое место, опередив немцев Лу Мессенберг/Тина Пунзель на 3,6 балла, третьими стали швейцарцы Мишель Хеймберг/Ионафан Суков.
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Отметим, что в рамках первого соревновательного дня был разыгран один комплект наград. В командных прыжках украинская сборная заняла пятую строчку, а "золото" досталось Германии.
Добавим, что соревнования в киевском Центре спорта "ЛИКО" продлятся до 11 августа.