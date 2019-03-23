Україна вдало зіграла в Лізі націй завдяки Порошенку - президент ФФУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Голова Федерації футболу України, нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Андрій Павелко вважає, що збірна України досягла перемоги в групі Ліги націй восени 2018 року, зокрема, і завдяки підтримці президента Петра Порошенка. Про це він написав у суботу в Facebook, коментуючи результат гри збірної України з командою Португалії у стартовому матчі кваліфікаційного раунду до чемпіонату Європи 2020 року в Лісабоні у п'ятницю, передає УНН.
"Окреме спасибі Президенту України Петру Порошенку, який першим привітав нашу команду з відмінним результатом! Увага глави держави завжди дуже важлива для збірної України і восени саме при щирій підтримці Президента країни українська команда дуже вдало виступила в Лізі націй і домоглася перемоги в своїй групі!", - написав Павелко.
Нагадаємо, у матчі з Португалією, українці втримали нічию.