Украина удачно сыграла в Лиге наций благодаря Порошенко - президент ФФУ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Председатель Федерации футбола Украины, нардеп от "Блока Петра Порошенко" Андрей Павелко считает, что сборная Украины одержала победу в группе Лиги наций осенью 2018 года, в том числе и благодаря поддержке президента Петра Порошенко. Об этом он написал в субботу в Facebook, комментируя результат игры сборной Украины с командой Португалии в стартовом матче квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 году в Лиссабоне в пятницу, передает УНН.
"Отдельное спасибо Президенту Украины Петру Порошенко, который первым поздравил нашу команду с отличным результатом! Внимание главы государства всегда очень важно для сборной Украины и осенью именно при искренней поддержке Президента страны украинская команда очень удачно выступила в Лиге наций и добилась победы в своей группе!" , - написал Павелко.
Напомним, в матче с Португалией, украинцы удержали ничью.