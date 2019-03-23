Украина удачно сыграла в Лиге наций благодаря Порошенко - президент ФФУ

КИЕВ. 23 марта. УНН. Председатель Федерации футбола Украины, нардеп от "Блока Петра Порошенко" Андрей Павелко считает, что сборная Украины одержала победу в группе Лиги наций осенью 2018 года, в том числе и благодаря поддержке президента Петра Порошенко. Об этом он написал в субботу в Facebook, комментируя результат игры сборной Украины с командой Португалии в стартовом матче квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 году в Лиссабоне в пятницу, передает УНН.