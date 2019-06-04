Україна в суді ООН: Росія масово карає кримськотатарську та українську громади

КИЇВ. 4 червня. УНН. Масові порушення права, які чинить Росія, повністю підпадають під визначення расової дискримінації, викладене у Міжнародній конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (CERD), Росія масово карає кримськотатарську та українську громади. І суд ООН може і повинен здійснювати юрисдикцію щодо спору між сторонами з приводу тлумачення або застосування цієї конвенції. Такий витяг з виступу представника української сторони професора Гарольда Гонджу Коу на слуханнях у Міжнародному суді ООН за позовом проти РФ оприлюднила Агент України, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає УНН.