Україна в суді ООН: Росія масово карає кримськотатарську та українську громади
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Масові порушення права, які чинить Росія, повністю підпадають під визначення расової дискримінації, викладене у Міжнародній конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (CERD), Росія масово карає кримськотатарську та українську громади. І суд ООН може і повинен здійснювати юрисдикцію щодо спору між сторонами з приводу тлумачення або застосування цієї конвенції. Такий витяг з виступу представника української сторони професора Гарольда Гонджу Коу на слуханнях у Міжнародному суді ООН за позовом проти РФ оприлюднила Агент України, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає УНН.
"Масові порушення права, які чинить Росія, повністю підпадають під визначення расової дискримінації, викладеному у статті 1(1) Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (CERD) ", - оприлюднила вона витяг з виступу Стерлінгського професора з міжнародного права Єльського університету Гарольда Гонджу Коу.
"Дії Росії порушують принаймні 5 основних положень CERD – статті 2, 4, 5, 6 і 7. Росія масово карає кримськотатарську та українську громади", - додала Зеркаль.
За оприлюдненою неї інформацією з виступу представника України, "Росія прагне відволікти Суд, неправильно характеризуючи спір як такий, що стосується не дискримінації, а правового статусу Криму". "Це спір про систематичну дискримінацію народів, а не про статус території відповідно до міжнародного права", - вказала заступник міністра.
Вона додала, що у справі Грузія проти РФ – Грузія довела існування спору за Конвенцією, оскільки її претензії також стосувалися етнічних чисток Росії.
"Міжнародний суд ООН може і повинен здійснювати юрисдикцію щодо спору між сторонами з приводу тлумачення або застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", - зазначила Зеркаль, цитуючи слова з виступу Гарольда Гонджу Коу.
"І головне - незаконна окупація Криму Росією не може служити їй виправданням для порушень Конвенції чи допомогти їй уникнути юрисдикції Суду за Конвенцією", - вказала Зеркаль позицію України.
Нагадаємо, Зеркаль оприлюднила заяву України у суді ООН за позовом проти РФ.