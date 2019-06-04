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Украина в суде ООН: Россия массово наказывает крымскотатарскую и украинскую общины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июня. УНН. Массовые нарушения права, которые совершает Россия, полностью подпадают под определение расовой дискриминации, изложенное в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD), Россия массово наказывает крымскотатарскую и украинскую общины. И суд ООН может и должен осуществлять юрисдикцию в отношении спора между сторонами по поводу толкования или применения настоящей конвенции. Такую выдержку из выступления представителя украинской стороны профессора Гарольда Гонджу Коу на слушаниях в Международном суде ООН по иску против РФ обнародовала Агент Украины, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает УНН.

"Массовые нарушения права, которые совершает Россия, полностью подпадают под определение расовой дискриминации, изложенное в статье 1 (1) Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD)", - обнародовала она выдержку из выступления Стерлингского профессора международного права Йельского университета Гарольда Гонджу Коу.

"Действия России нарушают по крайней мере 5 основных положений CERD - статьи 2, 4, 5, 6 и 7. Россия массово наказывает крымскотатарскую и украинскую общины", - добавила Зеркаль.

По обнародованной ею информации из выступления представителя Украины, "Россия стремится отвлечь Суд, неправильно характеризуя спор как таковой, что касается не дискриминации, а правового статуса Крыма". "Это спор о систематической дискриминации народов, а не о статусе территории в соответствии с международным правом", - указала замминистра.

Она добавила, что в деле Грузия против РФ - Грузия доказала существование спора по Конвенции, поскольку ее претензии также касались этнических чисток России.

"Международный суд ООН может и должен осуществлять юрисдикцию в отношении спора между сторонами по поводу толкования или применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - отметила Зеркаль, цитируя слова из выступления Гарольда Гонджу Коу.

"И главное - незаконная оккупация Крыма Россией не может служить ей оправданием для нарушений Конвенции или помочь ей избежать юрисдикции Суда по Конвенции", - указала Зеркаль позицию Украины.

Напомним, Зеркаль обнародовала заявление Украины в суде ООН по иску против РФ.

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