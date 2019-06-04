Украина в суде ООН: Россия массово наказывает крымскотатарскую и украинскую общины

КИЕВ. 4 июня. УНН. Массовые нарушения права, которые совершает Россия, полностью подпадают под определение расовой дискриминации, изложенное в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD), Россия массово наказывает крымскотатарскую и украинскую общины. И суд ООН может и должен осуществлять юрисдикцию в отношении спора между сторонами по поводу толкования или применения настоящей конвенции. Такую выдержку из выступления представителя украинской стороны профессора Гарольда Гонджу Коу на слушаниях в Международном суде ООН по иску против РФ обнародовала Агент Украины, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает УНН.