Україна в СЦКК нарахувала в ОРДЛО 134 одиниці військової техніки, розміщені із порушенням

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 15915 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 28913 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 57045 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 85853 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 96023 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 95161 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 120122 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 164847 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177195 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214819 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.8 м/с
92 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 116255 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 56701 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 75155 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 135393 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 185479 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 185477 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 135392 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 270321 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 391690 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 645745 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 13449 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 91097 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 129320 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 154676 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 175457 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Україна в СЦКК нарахувала в ОРДЛО 134 одиниці військової техніки, розміщені із порушенням

Україна в СЦКК нарахувала в ОРДЛО 134 одиниці військової техніки, розміщені із порушенням

Київ • УНН

 • 157375 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Протягом минулої доби на тимчасово окупованій території виявили розміщення 134 одиниць військової техніки з порушенням Мінських домовленостей. Про це йдеться в повідомленні української сторони СЦКК зранку 20 лютого, пише УНН.

Цитата

"Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 134 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей", - інформують в СЦКК.

Деталі

Крім того, за інформацією української сторони, робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях регулярно супроводжується перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації.

Так, на блокпосту збройних формувань приблизно в 3 км від с. Петрівське представник збройних формувань відмовив патрулю Місії у проході до ділянки розведення у районі Петрівського, а на блокпосту біля Зайченка двоє озброєних представника збройних формувань заборонили Місії проїзд у напрямку Пікуз та Саханка, інформують в СЦКК.

"Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про ведення ними активних заходів бойової підготовки задля створення умов подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення", - наголошує українська сторона.

Додамо

За даними штабу ООС, сьогодні, 20 лютого, станом на 7 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень, 7 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,149.66
Tesla
$268.93
Brent
$74.00
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.16
Ethereum
$1,873.68