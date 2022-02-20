Україна в СЦКК нарахувала в ОРДЛО 134 одиниці військової техніки, розміщені із порушенням
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Протягом минулої доби на тимчасово окупованій території виявили розміщення 134 одиниць військової техніки з порушенням Мінських домовленостей. Про це йдеться в повідомленні української сторони СЦКК зранку 20 лютого, пише УНН.
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"Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 134 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей", - інформують в СЦКК.
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Крім того, за інформацією української сторони, робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях регулярно супроводжується перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації.
Так, на блокпосту збройних формувань приблизно в 3 км від с. Петрівське представник збройних формувань відмовив патрулю Місії у проході до ділянки розведення у районі Петрівського, а на блокпосту біля Зайченка двоє озброєних представника збройних формувань заборонили Місії проїзд у напрямку Пікуз та Саханка, інформують в СЦКК.
"Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про ведення ними активних заходів бойової підготовки задля створення умов подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення", - наголошує українська сторона.
Додамо
За даними штабу ООС, сьогодні, 20 лютого, станом на 7 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень, 7 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.