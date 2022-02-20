Украина в СЦКК насчитала в ОРДЛО 134 единицы военной техники, размещенные с нарушением
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. За прошедшие сутки на временно оккупированной территории обнаружили размещение 134 единиц военной техники с нарушением Минских договоренностей. Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК утром 20 февраля, пишет УНН.
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"Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных фактах нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 134 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей", - информируют в СЦКК.
Детали
Кроме того, по информации украинской стороны, работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях регулярно сопровождается препятствиями со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Так, на блокпосту вооруженных формирований примерно в 3 км от с. Петровское представитель вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в проходе к участку разведения в районе Петровского, а на блокпосту возле Зайченко двое вооруженных представителей вооруженных формирований запретили Миссии проезд в направлении Пикуз и Саханка, информируют в СЦКК.
"Зафиксированы нарушения со стороны ЗФ РФ свидетельствуют о ведении ими активных мероприятий боевой подготовки для создания условий дальнейшей эскалации напряжения на линии соприкосновения", - отмечает украинская сторона.
Добавим
По данным штаба ООС, сегодня, 20 февраля, по состоянию на 7 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений, 7 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.