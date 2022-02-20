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Украина в СЦКК насчитала в ОРДЛО 134 единицы военной техники, размещенные с нарушением

Украина в СЦКК насчитала в ОРДЛО 134 единицы военной техники, размещенные с нарушением

Киев • УНН

 • 157373 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. За прошедшие сутки на временно оккупированной территории обнаружили размещение 134 единиц военной техники с нарушением Минских договоренностей. Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК утром 20 февраля, пишет УНН.

Цитата

"Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных фактах нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 134 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей", - информируют в СЦКК.

Детали

Кроме того, по информации украинской стороны, работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях регулярно сопровождается препятствиями со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Так, на блокпосту вооруженных формирований примерно в 3 км от с. Петровское представитель вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в проходе к участку разведения в районе Петровского, а на блокпосту возле Зайченко двое вооруженных представителей вооруженных формирований запретили Миссии проезд в направлении Пикуз и Саханка, информируют в СЦКК.

"Зафиксированы нарушения со стороны ЗФ РФ свидетельствуют о ведении ими активных мероприятий боевой подготовки для создания условий дальнейшей эскалации напряжения на линии соприкосновения", - отмечает украинская сторона.

Добавим

По данным штаба ООС, сегодня, 20 февраля, по состоянию на 7 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений, 7 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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