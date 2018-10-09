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Україна в ООН: продовження договору про дружбу з РФ на наступні 10 років неможливе

Україна в ООН: продовження договору про дружбу з РФ на наступні 10 років неможливе

Київ • УНН

 • 7108 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Україна не планує продовжувати дію Договору про дружбу і співробітництво з РФ щонайменше у найближчі 10 років. Про це йдеться в заяві делегації України на засіданні Шостого комітету ГА ООН щодо верховенства права на національному та міжнародному рівнях, передає УНН.

Українська сторона заявила, що повністю погоджується з Генеральним секретарем ООН щодо того, що належне виконання міжнародних договорів є “наріжним каменем глобальної системи гармонізації міжнародних відносин”. Незалежно від того, скільки учасників у цьому Договорі, всі взяті на себе зобов’язання повинні поважатися, йдеться в заяві.

“Проте це не стосується Російської Федерації, коли ми маємо справу з Договором про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Російською Федерацією”, — сказано в заяві.

За словами української делегації, Російська Федерація проігнорувала основні принципи Договору, в тому числі погрожуючи, а потім порушуючи територіальну цілісність України, здійснюючи збройну агресію проти України та застосовуючи військовий та економічний тиск та втручання у внутрішні справи України, тим самим порушуючи принципи суверенної рівності і права громадян України.

“За таких обставин і за відсутності доброї волі до мирного врегулювання суперечок щодо численних і суттєвих порушень Договору, продовження Договору Україною на наступне десятиліття принципово неможливе”, — сказано в заяві.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко на полях ГА ООН в Нью-Йорку передав Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррішу ноту щодо рішення України не продовжувати дію договору про дружбу з Росією.

Як повідомляв УНН, Президент 19 вересня підписав указ про припинення дії договору про дружбу з РФ.

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