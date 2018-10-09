Украина в ООН: продолжение договора о дружбе с РФ на следующие 10 лет невозможно
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Украина не планирует продлевать действие Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ минимум в ближайшие 10 лет. Об этом говорится в заявлении делегации Украины на заседании Шестого комитета ГА ООН относительно верховенства права на национальном и международном уровнях, передает УНН.
Украинская сторона заявила, что полностью согласна с Генеральным секретарем ООН в том, что надлежащее исполнение международных договоров является "краеугольным камнем глобальной системы гармонизации международных отношений". Независимо от того, сколько участников в настоящем Договоре, все взятые на себя обязательства должны уважаться, говорится в заявлении.
"Однако это не касается Российской Федерации, когда мы имеем дело с Договором о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", - говорится в заявлении.
По словам украинской делегации, Российская Федерация проигнорировала основные принципы Договора, в том числе угрожая, а потом нарушая территориальную целостность Украины, осуществляя вооруженную агрессию против Украины и применяя военное и экономическое давление и вмешательство во внутренние дела Украины, тем самым нарушая принципы суверенного равенства и права граждан Украины.
"При таких обстоятельствах и при отсутствии доброй воли к мирному урегулированию споров относительно многочисленных и существенных нарушений договора, продление Договора Украиной на следующее десятилетие принципиально невозможно", - говорится в заявлении.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко на полях ГА ООН в Нью-Йорке передал Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией.
Как сообщал УНН, Президент 19 сентября подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с РФ.