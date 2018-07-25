Україна в Мінську нагадала про крадіжку 85 вагонів "Укрзалізниці" на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Україна в Мінську підняла питання крадіжок на Донбасі 85 вагонів "Укрзалізниці". Про це представник гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи в Мінську Ірина Геращенко повідомила в своєму Facebook, передає УНН.
"В економічній групі українська сторона поставила питання крадіжок української власності, зокрема, й 85 вагонів "Укрзалізниці", свого часу придбаних за кредит ЄБРР, й які зараз знаходиться в окупованому Донецьку, й на російських та сепаратистських сайтах є оголошення, що вони "нічийні" й їх ...можна купити", - написала Геращенко.
Вона наголосила, що так завжди діють мародери і крадії - крадуть й продають крадене.
"Ми вимагаємо від РФ і бойовиків віддати крадене, а не перепродавати його, в кращих злодійських традиціях", - додала представник гуманітарної підгрупи.
Раніше Україна закликала провести засідання за участю омбудсменів для розблокування обміну заручників.