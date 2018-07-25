Украина в Минске напомнила о краже 85 вагонов "Укрзализныци" на Донбассе

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 35496 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100907 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123007 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130619 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168440 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153097 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140891 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130430 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180773 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Украина в Минске напомнила о краже 85 вагонов "Укрзализныци" на Донбассе

Украина в Минске напомнила о краже 85 вагонов "Укрзализныци" на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 8265 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Украина в Минске подняла вопрос краж на Донбассе 85 вагонов "Укрзализныци". Об этом представитель гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко сообщила в своем Facebook, передает УНН.

"В экономической группе украинская сторона поставила вопрос краж украинской собственности, в том числе и 85 вагонов "Укрзализныци", в свое время приобретенных за кредит ЕБРР, и которые сейчас находится в оккупированном Донецке, и на российских и сепаратистских сайтах есть объявление, что они "ничейные" и их ... можно купить", - написала Геращенко.

Она подчеркнула, что так всегда действуют мародеры и воры - воруют и продают краденое.

"Мы требуем от РФ и боевиков отдать краденое, а не перепродавать его, в лучших воровских традициях", - добавила представитель гуманитарной подгруппы.

Ранее Украина призвала провести заседание с участием омбудсменов для разблокирования обмена заложников.

Украинские Национальные Новости

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