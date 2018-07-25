Украина в Минске напомнила о краже 85 вагонов "Укрзализныци" на Донбассе

"В экономической группе украинская сторона поставила вопрос краж украинской собственности, в том числе и 85 вагонов "Укрзализныци", в свое время приобретенных за кредит ЕБРР, и которые сейчас находится в оккупированном Донецке, и на российских и сепаратистских сайтах есть объявление, что они "ничейные" и их ... можно купить", - написала Геращенко.

Она подчеркнула, что так всегда действуют мародеры и воры - воруют и продают краденое.

"Мы требуем от РФ и боевиков отдать краденое, а не перепродавать его, в лучших воровских традициях", - добавила представитель гуманитарной подгруппы.

Ранее Украина призвала провести заседание с участием омбудсменов для разблокирования обмена заложников.