Україна в контактній групі наголосила на відновленні лінії розмежування на Донбасі - Д.Оліфер
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Українська сторона у тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі наголосила на необхідності дотримання лінії розмежування, встановленаої меморандумом від 19 вересня 2014 року, що перебуває серед основних компонентів безпеки в регіоні. Про це повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Українська сторона звернула увагу на той факт, що безпека - основна складова мінського процесу. Мінські угоди повинні бути виконані в повному обсязі. У тому числі повинна бути дотримана лінія розмежування, встановлена меморандумом від 19 вересня 2014 року. Відновлення цієї лінії - один з головних компонентів безпеки в регіоні", - повідомила вона.
Нагадаємо, 26 січня конактна група щодо Донбасу провела відеоконференцію.