Україна в контактній групі наголосила на відновленні лінії розмежування на Донбасі - Д.Оліфер

"Українська сторона звернула увагу на той факт, що безпека - основна складова мінського процесу. Мінські угоди повинні бути виконані в повному обсязі. У тому числі повинна бути дотримана лінія розмежування, встановлена меморандумом від 19 вересня 2014 року. Відновлення цієї лінії - один з головних компонентів безпеки в регіоні", - повідомила вона.

Нагадаємо, 26 січня конактна група щодо Донбасу провела відеоконференцію.