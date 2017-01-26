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Украина в контактной группе сделала ударение на восстановлении линии разграничения на Донбассе - Д.Олифер

Киев • УНН

 • 8260 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Украинская сторона в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе подчеркнула необходимость соблюдения линии разграничения, установленной меморандумом от 19 сентября 2014 года, что находится среди основных компонентов безопасности в регионе. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Украинская сторона обратила внимание на тот факт, что безопасность - основная составляющая минского процесса. Минские соглашения должны быть выполнены в полном объеме. В том числе должна быть соблюдена линия разграничения, установленная меморандумом от 19 сентября 2014 года. Восстановление этой линии - один из главных компонентов безопасности в регионе", - сообщила она.

Напомним, 26 января контактная группа по Донбассу провела видеоконференцию.

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