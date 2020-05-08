Україна в Берліні вшановує жертв нацизму окремо від Росії - Мельник

"Ми це робимо (вшановуємо жертв нацизму 8 травня, - ред.) разом із нашими німецькими друзями, разом із представниками федерального уряду, депутатами Бундестагу, дипломатами, представниками громадськості, а також представниками нашої громади та ветеранів 8 числа… Росія продовжує відзначати "день перемоги" 9 травня, вони це роблять здебільшого у колі держав, які були у складі Радянського Союзу, тобто це має зовсім інший ракурс, ніж те, яким чином Україна вшановує жертв війни", – сказав Андрій Мельник.

За його словами, щороку віддати шану українським жертвам Другої світової війни приходять усе поважніші почесні гості.

"Я сподіваюсь, що цього року ми матимемо представників федерального уряду, керівництва Бундестагу і, звичайно, дуже багато депутатів, ми матимемо керівництво офісу президента, послів держав-союзників і керівництво Берліна. До нас завітає президент парламенту Берліна, це найвища протокольна особа у місті. Росіяни ж - продовжуватимуть святкувати у, так би мовити, "своєму колі", і вони далі щороку відриваються від цієї загальноєвропейської традиції вшанування саме жертв, а не героїзації перемоги", – додав Андрій Мельник.

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам’яті та примирення, оскільки у цей день 75 років тому набрала чинності капітуляція нацистського режиму. У такий спосіб українці вшановують пам’ять жертв нацизму.