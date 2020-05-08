Украина в Берлине чтит жертв нацизма отдельно от России - Мельник

"Мы это делаем (чтим жертв нацизма 8 мая, - ред.) вместе с нашими немецкими друзьями, вместе с представителями федерального правительства, депутатами Бундестага, дипломатами, представителями общественности, а также представителями нашей общины и ветеранами 8 числа... Россия продолжает отмечать "день победы" 9 мая, они это делают в основном в кругу государств, которые были в составе Советского Союза, то есть это имеет совсем другой ракурс, чем то, каким образом Украина чтит жертв войны", - сказал Андрей Мельник.

По его словам, ежегодно почитать украинских жертв Второй мировой войны приходят все более солидные почетные гости.

"Я надеюсь, что в этом году мы будем иметь представителей федерального правительства, руководство Бундестага и, конечно, очень много депутатов, мы будем иметь руководство офиса президента, послов государств-союзников и руководство Берлина. К нам приедет президент парламента Берлина, это самое высокое протокольная лицо в городе. Россияне же - будут продолжать праздновать в, так сказать, "своем кругу", и они дальше ежегодно отрываются от этой общеевропейской традиции чествования именно жертв, а не героизации победы", - добавил Андрей Мельник.

Напомним, сегодня, 8 мая, Украина отмечает День памяти и примирения, поскольку в этот день 75 лет назад вступила в силу капитуляция нацистского режима. Таким образом украинцы чтят память жертв нацизма.