Україна увійшла до трійки найбільших постачальників курятини до країн ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. За шість місяців поточного року Україна експортувала 62,3 тис. тонн м'яса птиці до країн ЄС, передає УНН з посиланням на статистичну звітність Європейської комісії.
Таким чином, Україна посіла третє місце в світі з експорту м'яса птиці в ЄС. При цьому, лише за рік Україні вдалося збільшити показники експорту курятини в країни ЄС на 80,3%.
Випереджають Україну Таїланд і Бразилія. З початку року країни експортували 151 тис. тонн і 135 тис. тонн м'яса птиці до ЄС. При цьому, зростання експорту таїландської курятини в ЄС становило 7,3%, бразильської - впало на 41,5%.
Нагадаємо, цього року найбільший експортер курятини України, компанія "МХП" пройшла перевірку Єврокомісії з питань якості продукції. Згодом ЄС обмежив ввезення бразильської курятини та збільшив закупівлю української.