Украина вошла в тройку крупнейших поставщиков курятины в страны ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. За шесть месяцев текущего года Украина экспортировала 62,3 тыс. тонн мяса птицы в страны ЕС, передает УНН со ссылкой на статистическую отчетность Европейской комиссии.
Таким образом, Украина заняла третье место в мире по экспорту мяса птицы в ЕС. При этом, только за год Украине удалось увеличить показатели экспорта курятины в страны ЕС на 80,3%.
Опережают Украину Таиланд и Бразилия. С начала года страны экспортировали 151 тыс. тонн и 135 тыс. тонн мяса птицы в ЕС. При этом рост экспорта таиландской курятины в ЕС составил 7,3%, бразильской - упал на 41,5%.
Напомним, в этом году крупнейший экспортер курятины Украины, компания "МХП" прошла проверку Еврокомиссии по вопросам качества продукции. Позже ЕС ограничил ввоз бразильской курятины и увеличил закупку украинской.