Україна увійшла до топ-3 експортерів сільськогосподарських продуктів до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. З листопада 2018 року по жовтень 2019 року Україна експортувала сільськогосподарських продуктів до Європейського Союзу на 7,3 млрд євро. Такі дані представила Єврокомісія в щомісячному моніторинговому звіті про стан торгівлі ЄС агропромисловою продукцією, передає УНН з посиланням на Євроінтеграційний портал.
Щорічно обсяг сільськогосподарського імпорту з України до ЄС зростає. У порівнянні з попереднім періодом (листопад 2017-жовтень 2018) цифри зросли на 41%, в грошовому вимірі — на 2,1 млрд євро.
Нагадаємо, також Україна утримує статус ключового постачальника м’яса птиці до ЄС протягом тривалого часу. Американські експерти вказували на рекордне зростання експорту української курятини у 2019 році — до 400 тис. тонн.
За останні п’ять років Україна позбулася статусу імпортозалежної країни і стала нарощувати вітчизняне виробництво і експорт курятини за кордон.
Раніше УНН повідомляв, що Європарламент 26 листопада ратифікував зміни в угоду між ЄС і Україною щодо збільшення квоти для безмитного експорту м’яса птиці з України.
Резолюцію підтримали 444 євродепутати. Домовленості передбачають поступове збільшення до 2021 року в 2,5 рази — до 70 тис. тонн на рік — безмитних квот експорту української курятини і переробленого м’яса курки.
Збільшення квот ініціював ЄС, але міжнародне видання Politico називає це перемогою України, зокрема найбільшого виробника і експортера української курятини, компанії “Миронівський хлібопродукт” (ТМ Наша Ряба) Юрія Косюка, частка якого в загальному експорті країни (по курятині) становить 90%.