Україна увійшла до топ-3 експортерів сільськогосподарських продуктів до ЄС

КИЇВ. 12 січня. УНН. З листопада 2018 року по жовтень 2019 року Україна експортувала сільськогосподарських продуктів до Європейського Союзу на 7,3 млрд євро. Такі дані представила Єврокомісія в щомісячному моніторинговому звіті про стан торгівлі ЄС агропромисловою продукцією, передає УНН з посиланням на Євроінтеграційний портал.