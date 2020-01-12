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Украина вошла в топ-3 экспортеров сельскохозяйственных продуктов в ЕС

Украина вошла в топ-3 экспортеров сельскохозяйственных продуктов в ЕС

Киев  •  УНН

 • 14055 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. С ноября 2018 года по октябрь 2019 года Украина экспортировала сельскохозяйственных продуктов в Европейский Союз на 7,3 млрд евро. Такие данные представила Еврокомиссия в ежемесячном мониторинговом отчете о состоянии торговли ЕС агропромышленной продукцией, передает УНН со ссылкой на Евроинтеграционный портал.

Ежегодно объем сельскохозяйственного импорта из Украины в ЕС растет. По сравнению с предыдущим периодом (ноябрь 2017-октябрь 2018) цифры выросли на 41%, в денежном выражении — на 2,1 млрд евро.

Напомним, также Украина удерживает статус ключевого поставщика мяса птицы в ЕС в течение длительного времени. Американские эксперты указывали на рекордный рост экспорта украинской курятины в 2019 году — до 400 тыс. тонн.

За последние пять лет Украина лишилась статуса импортозависимой страны и стала наращивать отечественное производство и экспорт курятины за границу.

Ранее УНН сообщал, что Европарламент 26 ноября ратифицировал изменения в соглашение между ЕС и Украиной об увеличении квоты для беспошлинного экспорта мяса птицы из Украины.

Резолюцию поддержали 444 евродепутаты. Договоренности предусматривают постепенное увеличение к 2021 году в 2,5 раза — до 70 тыс. тонн в год — беспошлинных квот экспорта украинской курятины и переработанного мяса курицы.

Увеличение квот инициировал ЕС, но международное издание Politico называет это победой Украины, в частности крупнейшего производителя и экспортера украинской курятины, компании “Мироновский хлебопродукт” (ТМ Наша Ряба) Юрия Косюка, доля которого в общем экспорте страны (по курятине) составляет 90%.

Украинские Национальные Новости

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