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Україна увійшла до списку ЄС країн-порушників права на інтелектуальну власність

Україна увійшла до списку ЄС країн-порушників права на інтелектуальну власність

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Україна потрапила до списку ЄС щодо країн, які порушують права інтелектуальної власності та завдають цим економічну шкоду. Про це йдеться у річній доповіді Єврокомісії щодо захисту та забезпечення прав інтелектуальної власності у третіх країнах, передає УНН з посиланням на сайт євроінституції.

Так, за кількістю порушень та їхніми наслідками, Україна поступається лише Китаю, який посідає першу позицію.

"Індія, Індонезія, Росія, Туреччина та Україна залишаються країнами другого пріоритету. Серйозні системні проблеми були виявлені у сфері захисту та дотримання прав інтелектуальної власності у цих країнах, що спричиняє значну шкоду бізнесу ЄС. Порівняно з попереднім звітом, ці країни не досягли жодного прогресу або досягли незначного прогресу у вирішенні цих проблем", - йдеться у доповіді.

Зазначається, що Україна має великі проблеми з піратством в Інтернеті, виплатами роялті, інформацією на етикетках ліків, а також механізмами реєстрації торговельних марок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС чекає від України активізації боротьби з піратством та підробками

"Україна продовжує залишатися одним із чотирьох основних пунктів транзиту підроблених товарів на ринок ЄС… особливо у таких галузях: продовольчі товари; годинник та ювелірні вироби; іграшки та ігри; одяг; оптичне, фотографічне та медичне обладнання", - стверджують у Єврокомісії.

Однак у доповіді відзначають й позитивні зміни, а саме, ухвалення Верховною Радою закону №2415 (Закон України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав") у травні 2018 року.

Проте, проблеми все ще залишаються і завдають економічні збитки авторській спільноті ЄС.

"Проблеми з функціонуванням системи колективного управління правами в Нігерії, Росії, Україні та Таїланді завдають збитків власникам прав та посилюють недовіру серед користувачів, що в кінцевому результаті негативно впливає на творчі галузі в цих країнах", - резюмують у Єврокомісії.

Як раніше повідомляв УНН, Зеленський підписав закон щодо захисту інтелектуальної власності під час розмитнення товарів.

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