Україна увійшла до списку ЄС країн-порушників права на інтелектуальну власність

КИЇВ. 10 січня. УНН. Україна потрапила до списку ЄС щодо країн, які порушують права інтелектуальної власності та завдають цим економічну шкоду. Про це йдеться у річній доповіді Єврокомісії щодо захисту та забезпечення прав інтелектуальної власності у третіх країнах, передає УНН з посиланням на сайт євроінституції.