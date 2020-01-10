Украина вошла в список ЕС стран-нарушителей права на интеллектуальную собственность

КИЕВ. 10 января. УНН. Украина попала в список ЕС стран, нарушающих права интеллектуальной собственности и наносящих этим экономический ущерб. Об этом говорится в годовом докладе Еврокомиссии по защите и обеспечению прав интеллектуальной собственности в третьих странах, передает УНН со ссылкой на сайт евроинститута.