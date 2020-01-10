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Украина вошла в список ЕС стран-нарушителей права на интеллектуальную собственность

Украина вошла в список ЕС стран-нарушителей права на интеллектуальную собственность

Киев  •  УНН

 • 51142 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Украина попала в список ЕС стран, нарушающих права интеллектуальной собственности и наносящих этим экономический ущерб. Об этом говорится в годовом докладе Еврокомиссии по защите и обеспечению прав интеллектуальной собственности в третьих странах, передает УНН со ссылкой на сайт евроинститута.

Так, по количеству нарушений и их последствиям, Украина уступает только Китаю, который занимает первую позицию.

"Индия, Индонезия, Россия, Турция и Украина остаются странами второго приоритета. Серьезные системные проблемы были обнаружены в сфере защиты и соблюдения прав интеллектуальной собственности в этих странах, что наносит значительный вред бизнесу ЕС. По сравнению с предыдущим отчетом, эти страны не достигли никакого прогресса или достигли незначительного прогресса в решении этих проблем", - говорится в докладе.

Отмечается, что Украина имеет большие проблемы с пиратством в Интернете, выплатами роялти, информацией на этикетках лекарств, а также механизмами регистрации торговых марок.

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"Украина продолжает оставаться одним из четырех основных пунктов транзита поддельных товаров на рынок ЕС... особенно в таких отраслях: продовольственные товары; часы и ювелирные изделия; игрушки и игры, одежда; оптическое, фотографическое и медицинское оборудование", - утверждают в Еврокомиссии.

Однако в докладе отмечают и положительные изменения, в частности, принятие Верховной Радой закона №2415 (Закон Украины "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав") в мае 2018 года.

Однако, проблемы все еще остаются и наносят экономический ущерб авторскому сообществу ЕС.

"Проблемы с функционированием системы коллективного управления правами в Нигерии, России, Украине и Таиланде наносят ущерб правообладателям и усиливают недоверие среди пользователей, что в конечном итоге негативно влияет на творческие отрасли в этих странах", - резюмируют в Еврокомиссии.

Как ранее сообщал УНН, Зеленский подписал закон о защите интеллектуальной собственности при растаможивании товаров.

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