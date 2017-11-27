Україна увійшла до двох великих транспортних коридорів

"Україна включена до індикативних карт Європейської транспортної мережі TEN-T. Це великий успіх і великий виклик. Це означає, що транспортна інфраструктура України має якомога швидше стати єдиним цілим із інфраструктурою ЄС і розвиватися у гармонійному поєднанні. Швидкість, якість, безпека мультимодальних перевезень мають відбуватися за європейськими стандартами. Для інвесторів і міжнародних партнерів − це потужний сингал, що інфраструктура України розвивається, має європейське майбутнє і в неї можна і потрібно вкладати кошти", − заявив міністр.

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За його словами, у напрямку території України проходять два коридори Транс’європейської транспортної мережі: коридор Рейн-Дунай проходить у сполученні через водні шляхи Майну та Дунаю, з важливим відгалуженням від Мюнхена до Праги, Жиліни, Кошице та до українського кордону, а також Середземноморський коридор, який пролягає від Піренейського півострова у напрямку угорсько-українського кордону.

В.Омелян наголосив, що відтепер коридор Рейн-Дунай і Середземноморський коридор включають територію України і відкривають великі перспективи широкомасштабної міжнародної співпраці з розвитку мультимодальних перевезень між Європою та Азією, закріплюють за Україною статус країни-транзитера.

Нагадаємо, Україна та Польща підписали меморандум про співпрацю щодо будівництва автомагістралі Via Carpatia.