Украина вошла в два крупных транспортных коридора

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Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 412 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 7218 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 8423 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 85319 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 77723 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 90610 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120851 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115797 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 15:15 • 146177 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107439 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Украина вошла в два крупных транспортных коридора

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украина включена в индикативные карты Европейской транспортной сети TEN-T. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, комментируя результаты саммита Восточного партнерства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Украина включена в индикативные карты Европейской транспортной сети TEN-T. Это большой успех и большой вызов. Это означает, что транспортная инфраструктура Украины должна как можно скорее стать единым целым с инфраструктурой ЕС и развиваться в гармоничном сочетании. Скорость, качество, безопасность мультимодальных перевозок должны происходить по европейским стандартам. Для инвесторов и международных партнеров - это мощный сингал, что инфраструктура Украины развивается, имеет европейское будущее и в нее можно и нужно вкладывать средства", - заявил министр.

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По его словам, в направлении территории Украины проходят два коридора Трансъевропейской транспортной сети: коридор Рейн-Дунай проходит в сообщении через водные пути Майна и Дуная, с важным ответвлением от Мюнхена в Прагу, Жилины, Кошице и до украинской границы, а также Средиземноморский коридор, пролегающий от Пиренейского полуострова в направлении венгерско-украинской границы.

В.Омелян подчеркнул, что отныне коридор Рейн-Дунай и Средиземноморский коридор включают территорию Украины и открывают большие перспективы широкомасштабного международного сотрудничества по развитию мультимодальных перевозок между Европой и Азией, закрепляют за Украиной статус страны-транзитера.

Напомним, Украина и Польша подписали меморандум о сотрудничестве в строительстве автомагистрали Via Carpatia.

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