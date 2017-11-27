Украина вошла в два крупных транспортных коридора

"Украина включена в индикативные карты Европейской транспортной сети TEN-T. Это большой успех и большой вызов. Это означает, что транспортная инфраструктура Украины должна как можно скорее стать единым целым с инфраструктурой ЕС и развиваться в гармоничном сочетании. Скорость, качество, безопасность мультимодальных перевозок должны происходить по европейским стандартам. Для инвесторов и международных партнеров - это мощный сингал, что инфраструктура Украины развивается, имеет европейское будущее и в нее можно и нужно вкладывать средства", - заявил министр.

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По его словам, в направлении территории Украины проходят два коридора Трансъевропейской транспортной сети: коридор Рейн-Дунай проходит в сообщении через водные пути Майна и Дуная, с важным ответвлением от Мюнхена в Прагу, Жилины, Кошице и до украинской границы, а также Средиземноморский коридор, пролегающий от Пиренейского полуострова в направлении венгерско-украинской границы.

В.Омелян подчеркнул, что отныне коридор Рейн-Дунай и Средиземноморский коридор включают территорию Украины и открывают большие перспективы широкомасштабного международного сотрудничества по развитию мультимодальных перевозок между Европой и Азией, закрепляют за Украиной статус страны-транзитера.

Напомним, Украина и Польша подписали меморандум о сотрудничестве в строительстве автомагистрали Via Carpatia.