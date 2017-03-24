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Україна у лютому скоротила виробництво горілки майже на третину - Держстатистики

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Виробництво горілки з вмістом спирту менше 45,4% в Україні у лютому 2017 року, у порівнянні із аналогічним місяцем 2016 року, зменшилося на 27,6% - до 2 млн 28 тис. дал. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН.

При цьому, у порівнянні із січнем 2017 року виробництво горілки зросло на 32,1%. Водночас, у січні-лютому 2017 року було вироблено 3 млн 563 тис. дал. горілки, що на 23,7% менше, ніж у січні-лютому минулого року.

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Виробництво пива солодового, крім пива безалкогольного і пива із вмістом алкоголю не більше 0,5%, в лютому 2017 року в річному вимірі скоротилося на 2% – до 9,9 млн дал., а у місячному – зросло на 38,9%.

Виробництво коньяків і бренді у лютому 2017 року скоротилося на 53,2%, порівняно з лютим 2016 року, і становило 167 тис. дал.

Виробництво лікерів, солодких наливок, спиртових настоянок та інших спиртних напоїв у лютому 2017 року проти лютого 2016 року зросло на 55,6% - до 486 тис. дал.

Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, за словами І.Товкача, уряд не має бажання підтримати легального виробника алкогольних напоїв. Натомість, тіньовий ринок алкоголю, - розквітає.

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