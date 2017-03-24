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Украина в феврале сократила производство водки почти на треть - Госстатистики

Киев • УНН

 • 11970 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в феврале 2017 года, по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, уменьшилось на 27,6% - до 2 млн 28 тыс. дал. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.

При этом, по сравнению с январем 2017 производство водки выросло на 32,1%. В то же время, в январе-феврале 2017 было произведено 3 млн 563 тыс. дал. водки, что на 23,7% меньше, чем в январе-феврале прошлого года.

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Производство пива солодового, кроме пива безалкогольного и пива с содержанием алкоголя не более 0,5%, в феврале 2017 года в годовом исчислении сократилось на 2% - до 9,9 млн дал., а в месячном - выросло на 38,9%.

Производство коньяков и бренди в феврале 2017 сократилось на 53,2% по сравнению с февралем 2016 года, и составило 167 тыс. Дал.

Производство ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек и других спиртных напитков в феврале 2017 против февраля 2016 выросло на 55,6% - до 486 тыс. дал.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, по словам И.Товкача, правительство не желает поддержать легального производителя алкогольных напитков. Зато теневой рынок алкоголя, - расцветает.

Украинские Национальные Новости

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