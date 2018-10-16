Україна, Туреччина, Азербайджан і Грузія домовились про спільні силові заходи

“Після консультацій з нашими відповідними органами ми отримали позитивну точку зору на питання створення такої групи. На жаль, в нашому глобалізованому світі злочинність не обмежуються якимись кордонами. Думаю, якщо поліцейські служби всіх країн знаходяться в стані співробітництва — це дає надзвичайно позитивні результати. Адже поліцейські будь-якої країни мають однакові проблеми та шляхи їхнього вирішення”, — заявив Джелал Узункая.

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Участь у зустрічі взяли Надзвичайний та Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні пан Йонет Джан Тезель, заступник начальника Департаменту з безпеки провінції Стамбул Емре Ердоган, начальник Департаменту протидії наркозлочинності Ібрагім Хакки Сейдіогулларі, офіцер Департаменту міжнародних відносин Зекі Їлдиз та представник Генерального директорату з безпеки Турецької Республіки при Посольстві Турецької Республіки в Україні Хакан Сирали.

З української сторони участь у зустрічі взяли перший заступник Голови Нацполіції — начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін, керівники департаментів стратегічних розслідувань, протидії наркозлочинності, кіберполіції, кримінального аналізу та міжнародного поліцейського співробітництва.

“Не зупиняючись, ми змінюємо акценти щодо ролі поліції в суспільстві. Ми відходимо від військового формування виконавчої влади до сервісної служби. В цей складний для нас час саме колеги з Туреччини одними із перших запропонували нам підтримку. І чому так важливо наше співробітництво — ми бачимо, що основні загрози та протидія злочинності в наших державах мають спільні риси”, — наголосив Князєв.

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Також поліцейські України та Туреччини обговорили спільну протидію наркоугрупованням та кіберзлочинності.

“Займаємося документування злочинної діяльності так званих „злодіїв у законі“. Знаходячись у Туреччині, вони практично впливають на злочинні процеси в Україні. Тому так важливе наше співробітництво у цій сфері”, — наголосив В’ячеслав Аброськін.

Нагадаємо, МВС посилює співпрацю з Туреччиною у напрямку протидії організованій та міжнародній злочинності.