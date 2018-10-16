Украина, Турция, Азербайджан и Грузия договорились о совместных силовых мерах

“После консультаций с нашими соответствующими органами мы получили положительную точку зрения на вопрос создания такой группы. К сожалению, в нашем глобализованном мире преступность не ограничиваются какими-то границами. Думаю, если полицейские службы всех стран находятся в состоянии сотрудничества — это дает очень положительные результаты. Ведь полицейские любой страны имеют одинаковые проблемы и пути их решения”, - заявил Джелал Узункая.

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Во встрече приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Украине господин Йонет Джан Тезель, заместитель начальника Департамента по безопасности провинции Стамбул Эмре Эрдоган, начальник Департамента противодействия наркопреступности Ибрагим Хакки Сейдиогуллари, офицер Департамента международных отношений Зеки Йылдыз и представитель Генерального директората по безопасности Турецкой Республики при посольстве Турецкой Республики в Украине Хакан Сиралы.

С украинской стороны во встрече приняли участие первый заместитель Председателя Нацполиции — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, руководители департаментов стратегических расследований, противодействия наркопреступности, киберполиции, криминального анализа и международного полицейского сотрудничества.

“Не останавливаясь, мы меняем акценты относительно роли полиции в обществе. Мы отходим от военного формирования исполнительной власти в сервисную службу. В это сложное для нас время именно коллеги из Турции одними из первых предложили нам поддержку. И почему так важно наше сотрудничество — мы видим, что основные угрозы и противодействие преступности в наших государствах имеют общие черты”, - подчеркнул Князев.

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Также полицейские Украины и Турции обсудили совместное противодействие наркогруппировкам и киберпреступности.

“Занимаемся документированием преступной деятельности так называемых ”воров в законе“. Находясь в Турции, они практически влияют на преступные процессы в Украине. Поэтому так важно наше сотрудничество в этой сфере”, - подчеркнул Вячеслав Аброськин.

Напомним, МВД усиливает сотрудничество с Турцией в направлении противодействия организованной и международной преступности.