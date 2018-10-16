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Україна і Туреччина спільно протидіятимуть транскордонній злочинності

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. МВС посилює співпрацю з Туреччиною у напрямку протидії організованій та міжнародній злочинності. Про це у вівторок, 16 жовтня, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час зустрічі з Генеральним директором з Безпеки Турецької Республіки Джелалом Узюнкаєм, передає УНН з посиланням на Департамент комунікації МВС України.

“Співпраця з Туреччиною залишається важливою для Міністерства внутрішніх справ. Продовжуємо та посилюємо співпрацю між нашими країнами. У центрі уваги спільна програма щодо протидії організованій та міжнародній злочинності. Важливо, що у цьому питанні ми маємо спільне бачення — лише жорсткі кроки”, — зазначив Арсен Аваков.

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Під час зустрічі сторони обговорили й інші питання співробітництва у правоохоронній сфері, зокрема, продовження методичної та матеріально технічної допомоги задля розбудови Нацполіції.

Міністр внутрішніх справ також повідомив, що незабаром група українських поліцейських поїде на навчання до Турецької Республіки.

Нагадаємо, для боротьби з організованою злочинністю створюється контактна група між чотирма країнами Україна-Туреччина-Азербайджан-Грузія.

Також нагадаємо, що МВС та берегова охорона Туреччини будуть спільно патрулювати Чорне море.

Нагадаємо, Україна і Туреччина спільно боротимуться із організованою злочинністю, а також посилять співпрацю у сфері боротьби із тероризмом.

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