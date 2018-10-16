Україна і Туреччина спільно протидіятимуть транскордонній злочинності

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. МВС посилює співпрацю з Туреччиною у напрямку протидії організованій та міжнародній злочинності. Про це у вівторок, 16 жовтня, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час зустрічі з Генеральним директором з Безпеки Турецької Республіки Джелалом Узюнкаєм, передає УНН з посиланням на Департамент комунікації МВС України.