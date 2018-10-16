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Украина и Турция будут совместно противодействовать трансграничной преступности

Украина и Турция будут совместно противодействовать трансграничной преступности

Киев  •  УНН

 • 7790 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. МВД усиливает сотрудничество с Турцией в направлении противодействия организованной и международной преступности. Об этом во вторник, 16 октября, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с Генеральным директором по безопасности Турецкой Республики Джелалом Узюнкая, передает УНН со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

“Сотрудничество с Турцией остается важным для Министерства внутренних дел. Продолжаем и усиливаем сотрудничество между нашими странами. В центре внимания совместная программа по противодействию организованной и международной преступности. Важно, что в этом вопросе мы имеем общее видение — только жесткие шаги”, - отметил Арсен Аваков.

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Во время встречи стороны обсудили и другие вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере, в частности, продолжение методической и материально-технической помощи для развития Нацполиции.

Министр внутренних дел также сообщил, что вскоре группа украинских полицейских поедет на обучение в Турецкую Республику.

Напомним, для борьбы с организованной преступностью создается контактная группа между четырьмя странами Украина-Турция-Азербайджан-Грузия.

Также напомним, что МВД и береговая охрана Турции будут совместно патрулировать Черное море.

Напомним, Украина и Турция будут совместно бороться с организованной преступностью, а также усилят сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

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