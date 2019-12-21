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Україна цього року експортувала понад 152 тонни охолодженої риби

Україна цього року експортувала понад 152 тонни охолодженої риби

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. За дев’ять місяців 2019 року Україна експортувала понад 152 тонни свіжої охолодженої риби на 372 тис. доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Держрибагентства.

"За даними Державної служби статистики України, у період з січня по вересень 2019 року нашою державою поставлено на зовнішні ринки 152,7 тонни свіжої (охолодженої) риби на 372,3 тис. доларів. Такий результат у грошовому вимірі на 41% більший, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що 96% всього експорту української свіжої або охолодженої риби у грошовому вимірі припало на країни Азії - понад 359 тис. доларів. Найбільшими покупцями цієї товарної позиції стали Ірак (109,5 тонни на 185,1 тис. доларів) та Туреччина (40,7 тонни на 172,6 тис. доларів).

Зазначається, що у розрізі товарних позицій за дев’ять місяців 2019 року найбільше експортовано: коропа – 109 тонн на 186 тис доларів, калкана – 40 тонн на 170,5 тис. доларів, спарових або морських карасів – 1,3 тонни на 7,4 тис доларів.

Також в Держрибагенстві додали, що за 10 місяців в Україні було вироблено 2 814 тонн свіжого (охолодженого) рибного філе та іншого м’яса риби, що на 31,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, за три місяці 2019 року Україна експортувала мороженої риби на 320 тис. доларів.

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