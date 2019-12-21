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Украина в этом году экспортировала более 152 тонн охлажденной рыбы

Украина в этом году экспортировала более 152 тонн охлажденной рыбы

Киев • УНН

 • 14403 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. За девять месяцев 2019 года Украина экспортировала более 152 тонн свежей охлажденной рыбы на 372 тыс. долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госрыбагентства.

"По данным Государственной службы статистики Украины, в период с января по сентябрь 2019 года нашим государством поставлено на внешние рынки 152,7 тонны свежей (охлажденной) рыбы на 372,3 тыс. долларов. Такой результат в денежном выражении на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Указано, что 96% всего экспорта украинской свежей или охлажденной рыбы в денежном выражении пришлось на страны Азии - более 359 тыс. долларов. Крупнейшими покупателями этой товарной позиции стали Ирак (109,5 тонны на 185,1 тыс. долларов) и Турция (40,7 тонны на 172,6 тыс. долларов).

Отмечается, что в разрезе товарных позиций за девять месяцев 2019 года всего экспортировано: карпа - 109 тонн на 186 тыс. долларов, калкана - 40 тонн на 170,5 тыс. долларов, спаровых или морских карасей - 1,3 тонны на 7,4 тыс. долларов.

Также в Госрыбагенстве добавили, что за 10 месяцев в Украине было произведено 2814 тонн свежего (охлажденного) рыбного филе и прочего мяса рыбы, что на 31,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, за три месяца 2019 года Украина экспортировала мороженой рыбы на 320 тыс. Долларов.

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