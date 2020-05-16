"Україна – це Європа" повинно бути частиною нашої свідомості - Зеленський

"Сьогодні ми відзначаємо особливе свято – День Європи. Впевнений, що "Україна – це Європа" не повинно стати просто формальним гаслом, яке ми згадуємо раз на рік. Це має бути частиною нашої свідомості. Я завжди казав, що Європа – це насамперед спосіб мислення. Європа починається з кожного з нас. З кожного громадянина. З дотримання законів, сплати податків, захисту демократичних цінностей та громадянського суспільства, вільного волевиявлення, свободи слова, думки та віросповідання, рівності та поваги. З "алергії" на те, щоб брати чи давати хабарі, з правильно запаркованого авто та недопалка, викинутого в смітник. Давайте робити так, щоб День Європи був у нас кожного дня", - повідомив Зеленський.

Зеленський зазначив, що цьогоріч "наші європейські друзі відзначили 70-річчя проголошення Декларації Шумана, з якої фактично почав свій відлік Європейський Союз".

"Слова Робера Шумана актуальні й сьогодні: "Європа не буде побудована одразу або за єдиним планом". Побудова об’єднаної, квітучої та успішної Європи триває. Для мене очевидно, що цей процес не може вважатися завершеним без України. Віримо, що цей день обов’язково настане, і наша держава буде повноправною частиною європейської родини!", - резюмував Президент.

Як повідомлялося раніше в УНН, Україна сьогодні відзначає День Європи.