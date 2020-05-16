"Украина - это Европа" должно быть частью нашего сознания - Зеленский

"Сегодня мы отмечаем особый праздник - День Европы. Уверен, что "Украина - это Европа" не должно стать просто формальным лозунгом, который мы вспоминаем раз в год. Это должно быть частью нашего сознания. Я всегда говорил, что Европа - это прежде всего способ мышления. Европа начинается с каждого из нас. С каждого гражданина. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества, свободного волеизъявления, свободы слова, мысли и вероисповедания, равенства и уважения. С "аллергии" на то, чтобы брать либо давать взятку, с правильно запаркованного авто и окурка, выброшенного в помойку. Давайте делать так, чтобы День Европы был у нас каждый день", - сообщил Зеленский.

Зеленский отметил, что в этом году "наши европейские друзья отметили 70-летие провозглашения Декларации Шумана, с которой фактически начал свой отсчет Европейский Союз".

"Слова Робера Шумана актуальны и сегодня: "Европа не будет построена сразу или по единому плану". Построение объединенной, процветающей и успешной Европы продолжается. Для меня очевидно, что этот процесс не может считаться завершенным без Украины. Верим, что этот день обязательно наступит, и наше государство будет полноправной частью европейской семьи!", - резюмировал Президент.

Как сообщалось ранее в УНН, Украина сегодня отмечает День Европы.