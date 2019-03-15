Україна торік видала вдвічі більше посвідок на тимчасове проживання іноземцям
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Минулого року Державна міграційна служба видала 64 067 посвідок на тимчасове проживання іноземців. Таким чином, кількість виданих таких посвідок зросла майже удвічі порівняно з попереднім роком. Про це повідомила аналітик ГО "Європа без бар’єрів" Катерина Кульчицька, передає УНН з посиланням на прес-службу організації.
"У 2018 році кількість виданих Державною міграційною службою посвідок на тимчасове проживання іноземців зросла майже удвічі порівняно з попереднім роком (2017 - ред.), і склала 64 067 проти 33 534 минулого року", - процитувала прес-служба слова Кульчицької.
За її словами, раніше, з 2015 року спостерігалося стале, але значно менше зростання – від 3 до 6 тисяч на рік. Так, за даними ДМС, у 2016 році оформлено 30 912 посвідок на тимчасове проживання, а у 2015-му - 24 241.
Кульчицька пояснила, що зростання кількості виданих посвідок на тимчасове проживання пов’язане з переходом на біометричні посвідки, скороченням терміну процедури видачі посвідки до 15 робочих днів, а також зі спрощенням процедури працевлаштування та продовження тенденції зростання минулих років.
Крім того, за даними ДМС, минулого року оформлено 25 169 посвідок на постійне проживання, у той час у 2017 році було оформлено 27 179 таких посвідок, у 2016-му - 26 340 посвідок, у 2015-му - 28 111.
Також минулого року було видано 14 392 дозволів на імміграцію, у той час, коли у 2017-му - 15 175, у 2016-му - 15 068, у 2015-му - 16 662.
Нагадаємо, кількість відмов громадянам України у в’їзді до країн ЄС і Шенгену у 2018 році зросла на 55%.
Як повідомляв УНН, з початку 2019 року понад 400 громадян РФ при в’їзді в Україну надали свої біометричні дані ДПСУ.