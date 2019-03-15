Украина в прошлом году выдала вдвое больше временных видов на жительство иностранцам

"В 2018 году количество выданных Государственной миграционной службой временных видов на жительство иностранцев возросло почти вдвое по сравнению с предыдущим годом (2017 - ред.), и составило 64 067 против 33 534 в прошлом году", - процитировала пресс-служба слова Кульчицкой.

По ее словам, ранее, с 2015 года наблюдался устойчивый, но значительно меньший рост - от 3 до 6 тысяч в год. Так, по данным ГМС, в 2016 году оформлено 30 912 свидетельств на временное проживание, а в 2015-м - 24 241.

Кульчицкая объяснила, что рост количества выданных временных видов на жительство связано с переходом на биометрические удостоверения, сокращением срока процедуры выдачи вида до 15 рабочих дней, а также с упрощением процедуры трудоустройства и продолжения тенденции роста прошлых лет.

Кроме того, по данным ГМС, в прошлом году оформлено 25 169 свидетельств на постоянное проживание, в то время в 2017 году было оформлено 27 179 таких удостоверений, в 2016-м - 26 340 удостоверений, в 2015-м - 28 111.

Также в прошлом году было выдано 14 392 разрешений на иммиграцию, в то время, когда в 2017-м - 15 175, в 2016-м - 15 068, в 2015-м - 16 662.

Напомним, количество отказов гражданам Украины во въезде в страны ЕС и Шенгена в 2018 году выросла на 55%.

Как сообщал УНН, с начала 2019 года более 400 граждан РФ при въезде в Украину предоставили свои биометрические данные ГПСУ.